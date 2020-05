Edambusters vliegen over verzorgingshuis Obdam: "Eerst dacht ik: moet dat nou?"

In tegenstelling tot andere jaren werd er nadrukkelijk over verzorgingshuizen gevlogen en ook regelmatig een rondje om Obdam.

"Eerst dacht ik van: moet dat nou? Wij waren er vroeger niet blij mee als de vliegtuigen over kwamen want dat was doodeng", vertelt mevrouw Spil, een bewoner van het verzorgingshuis de Horstenburgh in Obdam, waar ze overheen vlogen.

