Ger en Magda vliegen aangepaste jaarlijkse herinneringsvlucht

WEST-FRIESLAND - Ger en zijn vrouw Magda uit Hoogwoud vliegen ieder jaar op 4 mei een bijzondere herinneringsvlucht boven monumenten in onder meer Noord-Holland. In formatie van drie, gaat het team van 'de Edambusters' deze middag de lucht in. Maar door de coronacrisis, vliegen ze een aangepaste route.

De groep privévliegeniers is het 1077 squadron van de Royal Airforces Association. Sinds 1974 voeren zij herinneringsvluchten uit boven gedenkplaatsen van gevallen vliegers in Nederland. Ger is al jaren teamleider van de Edambusters en vliegt sinds 1997 mee.

"We willen voorkomen dat er op de grond samenscholingen bij monumenten ontstaan", legt Ger uit. In tegenstelling tot eerdere jaren vliegen ze nadrukkelijk langs de monumenten en over verzorgingshuizen waarbij er regelmatig een rondje om de plaats gevlogen wordt. "We zullen op veel meer plekken vliegen en ook meerdere rondes maken". In West-Friesland zullen ze elf verschillende plaatsen aandoen.

Om 14:30 is het vertrek uit Lelystad waarna ze via Baarn, Noord-Holland binnen vliegen. Even na half vier komen ze in Hoorn aan. Het is een intensieve vlucht. "Formatievliegen ziet er vanaf de grond makkelijk uit, maar dat moet je echt leren. Het kost een bak concentratie; je moet uitermate strak vliegen en na een vlucht van twee uur ben je kapot. Er zijn er genoeg die peentjes zweten in de cockpit; het is geen kinderspel", legt May uit.

Daarnaast is het niet zonder gevaar. Vorig jaar is één van de teamleden omgekomen bij een testvlucht. "Zo'n ongeluk is heftig, maar dat maakt niet dat ik anders in de cockpit zit. Als ik met een missie bezig ben, dan focus ik alleen daar op."

Timing cruciaal

Bij de herdenkingsvluchten zit Magda naast Ger in de cockpit en rekent stevig mee om het tijdschema te halen. "Als we tien seconden na de geschatte tijd overvliegen dan zien wij de fly-pass als mislukt; dat steekt krap."

Naast de herdenkingsvlucht op 4 mei, vliegen ze ook voor andere gelegenheden zoals de Slag bij Rustenburg. En als het even kan, gaan ze met hun vliegtuig op vakantie. "Vouwfietsjes en een tentje er in en gaan! Ver weg van alle drukte, dan zijn we het gelukkigste stel op aarde."

Bekijk hier de route die de Edambusters vliegen over West-Friesland: