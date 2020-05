Martin Haar over dé wissel tegen Sporting: "We zeiden nog: Co, doe het niet!"

ALKMAAR - Het is vandaag op de kop af vijftien jaar geleden dat AZ in de halve finale van de UEFA Cup werd verslagen door Sporting Lissabon. De Europese triomftocht van de ploeg van trainer Co Adriaanse eindigde in de blessuretijd van de verlenging. NH Sport dook in de archieven en wijdt er vanavond om 19.15 uur een speciale uitzending aan.

"Zo voelde dat toen ook", vertelt voormalig AZ-speler Barry van Galen vijftien jaar later. Het was voor mij de laatste kans om een finale te spelen, dat mislukte. Ik heb er nog wel een paar jaar aan gedacht. Af en toe zie ik nog wel eens de beelden en dan vind ik het nog steeds zonde. Het is zo jammer, want we hadden ook veel kansen tijdens de wedstrijd."

Op bevrijdingsdag 2005 begint AZ de return tegen Sporting Lissabon met een 2-1 achterstand. Die wordt in de verlenging weggepoetst. Luttele seconden scheiden de Alkmaarders van de finale als Miguel Garcia in de 121e minuut de 3-2 scoort. "Dit vergeet je nooit meer. Van Galen zei zelfs: Dit neem ik in mijn graf mee", aldus een ontgoochelde Adriaanse na afloop.

Na een afwezigheid van 22 jaar maakte AZ in het seizoen '04/'05 haar rentree in Europa. De kleine en sterk verouderde Alkmaarderhout bleek gaandeweg de voetbaljaargang een onneembare vesting voor tegenstanders als Auxerre, Glasgow Rangers en Villareal.

Dé wissel

Co Adriaanse bracht in de slotminuut de kleine Christy Janga (later: Bonevacia) in de ploeg voor Tarik Sektioui. Een wissel die niet goed uitpakte. Garcia kopte Sporting daarna uit een corner naar de finale. "Ik weet nog dat we heel even discussie hadden", herinnert assistent-trainer Haar zich dit - achteraf - cruciale moment. "Co wilde wisselen, wij zeiden: waarom? We hebben ook nog gezegd: breng Zoontjes (Tom Zoontjes, red.), breng lengte."

Overigens rekent Haar Adriaanse de wissel niet aan. "We hebben wel gezegd: Co, doe het niet! Maar je moet zo snel beslissen. Uiteindelijk moest hij de beslissing nemen, hij was de eindverantwoordelijke. Zoals Co ook de trein in beweging heeft gebracht en als eindverantwoordelijke AZ naar de top heeft gebracht."

Luister hieronder de speciale radio-uitzending van NH Sport terug met mooie anekdotes over het memorabele Europese seizoen '04/05 van AZ.