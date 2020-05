Coronacrisis en nieuwe rust: dit zijn de gevolgen volgens drie experts

NOORD-HOLLAND De coronacrisis heeft ons in plotselinge isolatie geplaatst. Hoe gaan we met deze eenzaamheid om? Gedijen wij juist bij de gedwongen rust of snakken we naar fysiek contact? NH Nieuws legde de vraag voor aan een medewerker van De Luisterlijn, een psychiater en een onderzoeker.

Bram Bakker, psychiater

"Het is voor mij als psychiater nog niet met zekerheid te zeggen wat er precies met mensen in sociale isolatie gebeurt, omdat we dit nog nooit meegemaakt hebben. Toen het virus net uitgebroken was, stond iedereen op scherp. De bereidwilligheid om de maatregelen netjes te volgen was groot. Nu, enkele weken of maanden later, wordt duidelijk dat de maatregelen voor onbepaalde tijd duren en dat heeft een enorme impact.

Wij mensen zijn sociale dieren, we hebben behoefte aan contact. Maar voor sommigen hakt de isolatie er extra hard in. Iemand die een boek schrijft, zal de gedwongen rust mogelijk prettig vinden. Er is extra veel tijd om het boek te schrijven. Maar voor bijvoorbeeld een topsporter die gewend is aan piekbelasting en toewerking naar deadlines, is deze coronacrisis een ramp. Die weet niet of en wanneer het EK, dat aanvankelijk in de zomer zou plaatsvinden, doorgaat. Een en al twijfel.

De overheid benadrukt - door middel van een campagne - dat over de ontstane situatie en problemen praten belangrijk is. Natuurlijk is dat altijd goed, maar de vraag is in hoeverre het helpt om online je verhaal te doen. Het recept tegen eenzaamheid is écht contact. Of digitale communicatie dat kan vervangen, ik vraag het mij af. De non-verbale communicatie mist. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen komen veel minder goed door.

Toch zal voor een klein clubje mensen - mensen die tegen een burn-out aan zaten - de coronacrisis mogelijk een redding zijn geweest. De gedwongen rust zorgt in sommige gevallen misschien voor minder prikkels. Al met al denk ik dat de coronaperiode een buitengewoon goede tijd is om bij jezelf na te gaan, wat is nou echt belangrijk? Misschien leer je juist door de beperking hoe belangrijk vrienden zijn, hoe belangrijk fysiek contact is. Heel veel mensen waren al ver voor 2020 de weg kwijt in het stellen van prioriteiten. Die dachten dat op je telefoon zitten, belangrijker was dan contact met vrienden. De coronacrisis biedt de kans dat eens te herijken. "