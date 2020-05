Klimfanaten Judith en Quinten zoeken spanning boven bed: 'Toch nog een beetje vakantie'

AMSTERDAM - Klimfanaten Judith en Quinten konden wel janken toen het coronavirus een streep door hun vakantie op Tenerife zette. Ze zouden naar het Spaanse eiland gaan voor deep water-soloing, het ongezekerd beklimmen van rotswanden boven water. Ze bleven niet bij de pakken neerzitten en gingen op zoek naar een nieuw avontuur. En dat vonden ze... in hun slaapkamer.

De wand valt ook in de smaak bij hun vrienden, die voor een flesje wijn gebruik mogen maken van de klimmuur. "We kregen gelijk de vraag of we nu ook seks hebben aan het plafond, maar dat hebben we nog niet geprobeerd", zegt Quinten. "Alleen het klimmen is al zwaar genoeg", lacht Judith. Om de klimervaring helemaal af te maken, heeft het stel een beamer aan de muur gehangen waarop prachtige beelden van de berg op Tenerife voorbij komen. "Zijn we toch nog een beetje op vakantie", aldus Quinten.

Normaal gesproken klimt het stel drie keer in de week samen in een klimhal in Amsterdam. "We missen het enorm", vertellen ze. Om het gemis op te vullen, bedachten ze een masterplan. Ze kochten platen, balken, verf en klimattributen en verbouwden hun slaapkamer binnen een week tot een ware klimhal. Ze hadden niet verwacht dat het z'n succes zou worden. Dagelijks hangen de twee in hun eigen slaapkamer aan het plafond. "We bedenken steeds verschillende paden waardoor het spannend blijft", vertelt Quinten lachend. Op een kleine blauwe plek na verloopt het klimmen vooralsnog op rolletjes.