Topgolfer Wil Besseling welkom op Golfbaan Bernardus

ZWAAG - Wil Besseling kan weer op een buitenbaan trainen. De golfer, die door het coronavirus de afgelopen tijd was aangewezen op een golfsimulator, kan samen met een selecte groep Nederlandse topgolfers terecht bij Golfbaan Bernardus in Brabant.

Die baan is namelijk aangewezen als locatie waar een selecte groep Nederlandse golfprofessionals de training kan hervatten. Sportkoepel NOC*NSF voegde de golfbaan in Cromvoirt toe aan de lijst van sportlocaties waar de ongeveer 800 erkende topsporters volgens de richtlijnen van het RIVM terecht kunnen.

Bernardus is ook de baan waar dit jaar het KLM Open wordt gehouden. Het toernooi staat van 17 tot en met 20 september op de kalender van de Europese Tour, maar ook de golfsport ligt vanwege de coronapandemie al weken stil. Praktisch alle toernooien van de tour tot eind juli zijn geschrapt of uitgesteld.

Volledige speelkaart

Naast Besseling mogen onder anderen Joost Luiten, Darius van Driel, Lars van Meijel, Daan Huizing, Anne van Dam en Dewi Weber gebruik maken van golfbaan Bernardus. Zij zijn allemaal in het bezit van een volledige speelkaart van de European Tour, Ladies European Tour, LET Acces Series of Symetra Tour.