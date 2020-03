Golfer Wil Besseling traint nu op de simulator

ZWAAG - Normaal gesproken is golfer Wil Besseling weinig thuis. Hij moet veel reizen om toernooien te kunnen spelen. Vanwege het coronavirus ligt dat momenteel stil, en golfbanen in Nederland zijn ook gesloten. Binnen trainen dus!

De inwoner van Zwaag is blij met deze oplossing in Hoorn. "Ik kan daar dagelijks terecht voor een aantal uren", vertelt Besseling aan NH Sport. "Iets wat in deze tijd zeer prettig is. Op deze manier kan ik mijn trainingen toch nog geïmproviseerd doen."

"In deze tijd is het vooral belangrijk dat we gezond blijven en mentaal goed blijven functioneren"

Bezig zijn met zijn swing is echter niet het belangrijkste op dit moment, zo stipt de Noord-Hollander aan. "In deze tijd is het vooral belangrijk dat we gezond blijven en mentaal goed blijven functioneren. Zo heb ik veel contact met mijn coaches om dit op pijl te houden voor zover we kunnen. Niemand weet precies hoe de komende maanden eruit gaan zien."

Golfbanen gesloten

Sinds maandag 16 maart zijn de golfbanen in Nederland dicht. Besseling heeft begrip voor dat besluit. "Voor nu is dit het beste. Mensen gaan ook met z'n allen naar het bos en het strand. Dat is ook niet de bedoeling. Eerst het virus weg, wat al lang genoeg zal duren."

Eerder dit seizoen eindigde Besseling als derde bij een toernooi van de European Tour in Zuid-Afrika. Daardoor staat hij 73e op de jaarranglijst van het hoogste niveau van Europa. Het eerstvolgende toernooi staat op dit moment gepland voor eind mei.