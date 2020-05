Nabil Akaazoun vervolgt loopbaan bij zaalvoetballers ASV Lebo

Eerder speelde Akaazoun in Nederland voor onder meer ZVV Ter Beek en FCK De Hommel. In België kwam hij uit voor KK/Malle. "In mijn optiek is ASV Lebo een club die continu groeit en de stijgende lijn ook blijft nastreven", stelt de behendigde speler.

"Een mooi doel van de club is dat zij jongeren de kans bieden om wat moois te bereiken. Op persoonlijk vlak zie ik groeimogelijkheden, waarbij de trainers mij goed kunnen begeleiden. In wil Amsterdam op de kaart zetten in het zaalvoetbal en prijzen pakken", aldus Akaazoun.