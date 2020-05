Hoogkarspel viert kermis online met speciale Reiger Kermisbox

HOOGKARSPEL - Het weekend na Hemelvaartsdag staat in Hoogkarspel altijd in het teken van de kermis. Vanwege het coronavirus wordt deze eenmalig online gevierd en daarvoor hebben lokale ondernemers een speciale Reiger Kermisbox ontworpen.

"We hebben de box ontworpen om in het memorabele jaar 2020 thuis nog meer van de Hemelvaarder kermis te genieten", laat het kermiscomité weten. "En je steunt hiermee ook nog eens de lokale ondernemers. Aangezien kermis verbindt is er geen mooier moment om de lokale producenten in de armen te sluiten."

Lokale ondernemers hebben de Kermisbox in samenwerking met Bantam Hoogkarspel en enkele kermisexploitanten samengesteld. De box bestaat onder meer uit een hapje en een drankje, online toegang tot en benodigdheden voor enkele kermisacties. Daar bovenop krijgt iedereen die deze box bestelt een speciale Reiger Kermisvlag.

De Reiger Kermisbox is tot en met 23 mei te bestellen via de website van Bantam.