Nog even geduld voor strandhuisje: "Pas eind volgende week mag helft gebruikt worden"

CASTRICUM - Slecht nieuws voor de gebruikers van strandhuisjes op het strand van Castricum. Pas eind volgende week op z'n vroegst mogen die gebruikt worden. "En dan ook nog maar de helft", vertelt balende verhuurder Richard Groot. "Het is wachten op de aanpassing van de plaatselijke noodverordening, zo is mij verteld."

NH Nieuws/ Tom Jurriaans

"Als het ergens veilig kan, dan is het op het strand." Al eerder legde verhuurder Richard Groot uit dat het in de strandhuisjes veilig is. "Alle huisjes, op een enkele na, hebben eigen voorzieningen, sanitair en er zitten glazen schotten tussen." Nog even niet Gisteren is een nieuwe noodverordening voor Noord-Holland Noord ingevoerd, die de nieuwe maatregelen van de overheid heeft verwerkt. Daarin staat dat er weer gebruik gemaakt kan worden van de strandhuisjes, mits voorzien van eigen sanitair. Maar nog even niet in Castricum.

"Ik word platgebeld door huurders die willen weten wanneer ze hier terecht kunnen", zegt Richard Groot. "Maar ze moeten nog tot eind volgende week wachten. Ik kreeg zojuist van de gemeente door dat zij hun aangepaste verordening aankomende donderdag of vrijdag publiceren. Tot die tijd mag er niks." "Daarna kan men tot 20 mei, wanneer premier Rutte nieuwe regels bekend maakt, onder nog nader te bepalen voorwaarden de huisjes in. Een van die voorwaarden is sowieso dat maar vijftig procent tegelijk gebruikt mag worden. Hoe we dat moeten gaan regelen moeten we nog bedenken." "We begrijpen dat men uiterst voorzichtig is, maar ze maken het wel ingewikkeld, onnodig ingewikkeld, vind ik. De huurders moeten dus nog even geduld hebben, maar dit is wel weer een teleurstelling voor ze."