Alkmaar Eigenaren strandhuisjes Castricum teleurgesteld over verbod: "In de supermarkt sta je dichter op elkaar"

CASTRICUM - Een zacht briesje en een lekker warm zonnetje: voor eigenaren van een strandhuisje zou het vandaag een prachtige dag zijn geweest. Maar het coronavirus gooit roet in het eten, want de strandhuisjes in Castricum mogen niet worden betreden. En dat vinden veel eigenaren krom.

Joke de Boer uit Badhoevedorp heeft er alle begrip voor dat er stevige maatregelen moeten worden genomen om het coronavirus de baas te worden. Ze gaat al 18 jaar met haar gezin naar Castricum om te genieten van de kust en de zee. Daarnaast is ze penningmeester van de Vereniging Strandhuisjes Castricum. De maatregel om ook de strandhuisjes op slot te gooien vindt ze overdreven. Bizar "We hebben een huisje met een eigen badkamer en toilet. We hebben een eigen opgang en er zitten hoge schotten tussen de huisjes. Eigenlijk zijn dit rijtjeswoningen. In de supermarkt sta je dichter op elkaar dan wij hier op het strand. Dat is eigenlijk bizar. We hadden ook al afspraken gemaakt met alle leden om afstand te houden en alleen met het eigen gezin gebruik van het huisje te maken, maar we mogen er toch niet in."

Quote "De campings en de jachthavens zijn ook gesloten, dan hoor je niet naar het strand te gaan" burgemeester castricum