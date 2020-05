Zuiderzeemuseum schenkt entreebewijs aan zorgmedewerkers bij aankoop e-ticket

In de hechte gemeenschappen rondom de Zuiderzee was het vroeger gebruikelijk om samen de schouders eronder te zetten. Onder dit motto is het Zuiderzeemuseum met het initiatief gekomen om entreebewijzen aan de zorgmedewerkers te doneren.

"Het Zuiderzeemuseum heeft net een nieuwe tentoonstelling geopend en keek uit naar de opening van het buitenmuseum", vertelt directeur Stephan Warnik. "Helaas moesten de deuren vanwege de coronacrisis dicht blijven; een gigantische financiële tegenvaller."

"Uiteraard valt dit in het niet bij de druk die er nu op de zorgsector ligt", gaat hij verder. "Om die reden zijn we deze actie gestart om de zorg te bedanken voor hun belangrijke werk in deze roerige tijden én de gelegenheid te bieden ons museum te steunen door de aankoop van een ticket."

Win-win situatie

Het Zuiderzeemuseum nam zelf contact op met de drie West-Friese zorginstellingen, vertelt medewerkster Willeke Otten aan WEEFF. "Ook wij wilden een bijdrage leveren. Zij waren allen direct enthousiast en brengen deze actie ook via hun eigen kanalen onder de aandacht. Na hun goedkeuring zijn we zo snel mogelijk aan de slag gegaan."

Met de aanschaf van een e-ticket steun je niet alleen de zorgmedewerkers, maar ook het museum zelf. "We moeten in deze tijd denken in oplossingen. Dit is voor beiden een win-win situatie", zegt Otten, die aangeeft dat het Enkhuizer museum ook met andere acties bezig is.

Zo is het Zuiderzeemuseum bezig het het project 'Buitenmuseum naar binnen'. Filmpjes en verhalen over de geschiedenis van de Zuiderzee, de mensen en verhalen uit die tijd worden vanuit het buitenmuseum online tentoongesteld. Het buitenmuseum zou normaal gesproken al geopend zijn, maar dit wordt uitgesteld vanwege de situatie rondom het coronavirus.

Wachten op heropening

Het aangekochte ticket is een jaar geldig vanaf het moment dat het museum in Enkhuizen heropend kan worden. Het is mogelijk dat het door maatregelen van het RIVM nodig is om een datum en tijd te reserveren. Mocht dit het geval zijn dan wordt men hierover ingelicht.

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is momenteel vanwege de coronamaatregelen gesloten, maar dat betekent niet dat er stil wordt gezeten in het museum. Medewerkers zijn hard bezig met het verzorgen van de historische panden, de tuinen en dieren in het museum. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor het moment dat het weer open mag.