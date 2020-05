Drukte in 'corona-drive-thru' in Alkmaar blijft uit

NOORD-HOLLAND NOORD - Het aantal coronatesten dat dagelijks wordt uitgevoerd in de teststraat in ijsbaan De Meent in Alkmaar neemt geleidelijk af, dit ondanks de uitbreiding van het aantal beroepsgroepen dat gebruik mag maken van de testlocaties.

In de teststraat van Alkmaar neemt de drukte zelfs af. "In het begin namen we zeventig tot negentig testen per dag af. Nu zijn dat er gemiddeld nog vijftig per dag." Dit past volgens GGD Noord-Holland Noord in een landelijke trend. De testcapaciteit in Alkmaar wordt daarmee niet volledig benut. "De komst van de onderwijs- en opvangmedewerkers gaat in ieder geval niet voor problemen zorgen."

1 op de tien positief getest

De teststraat in Alkmaar wordt gebruikt door drie regio's. Een kwart van het aantal testen werd afgenomen bij inwoners van West-Friesland, twintig procent komt uit de Noordkop/Texel en iets minder dan vijftig procent van de geteste personen kwam uit Alkmaar e.o. De overige procentpunten kwamen uit omliggende regio's. Van het totaal aantal testen dat is gedaan in Alkmaar is tot nu toe één op de tien personen positief getest op het coronavirus.