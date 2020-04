Antiek draaiorgel verrast Bussumse buurt: "Dit is toch geweldig"

Normaal gesproken staat Zico met zijn draaiorgel in drukke winkelstraten, maar dat zit er door de coronacrisis even niet in. Dus trekt hij maar de wijk in.

"Er is iemand jarig in deze straat. Die mevrouw wilde graag een draaiorgel voor haar verjaardag, maar wel zodat de hele buurt mee kan genieten. Daarom ben ik hier, hartstikke leuk. Ik rij het draaiorgel graag een paar straten door", vertelt Zico terwijl hij het volgende nummer aanzet. "Ik zie overal een glimlach op het gezicht van mensen, ze vinden het hartstikke leuk."

De buurt kan de komst van het draaiorgel waarderen. "Dit is toch geweldig, ik vind het zo leuk. De buurt kan wel wat vrolijkheid gebruiken", vertelt een buurvrouw.

Zico rijdt met zijn draaiorgel de hele week door. Overal komen mensen naar buiten om te genieten van de orgelklanken en natuurlijk wat kleingeld in het mansbakje van Zico te gooien. "Dit is helemaal coronaproof", lacht Zico. "Ik heb een mansbakje op een lange stok gemaakt om afstand te houden."