De Koning op zijn plek bij VVV-Venlo: "Ik ben blij dat ik mag blijven in deze fase"

BROEK OP LANGEDIJK - Hans de Koning heeft het naar zin bij VVV-Venlo en is daarom erg blij met zijn contractverlenging tot 2021. "Er is nog veel te doen. Het is jammer dat we de competitie niet hebben kunnen afmaken", vertelt de 60-jarige inwoner van Broek op Langedijk in gesprek met NH Sport.

"Ik ben blij dat ik mag blijven in deze fase", vervolgt De Koning. "Er zijn korte, aflopende contracten die op dit moment niet worden verlengd bij clubs. Ik denk dat we dit met elkaar hebben verdiend door de resultaten, daar wordt vaak naar gekeken. Het belangrijkste is dat men vindt dat ik bij de club pas. Dat gevoel is wederzijds, dan is het niet zo moeilijk.

Een andere belangrijke reden om zijn contract te verlengen, was de sfeer. "Vooral met de staf en de mensen op de werkvloer. Dat geeft een goed gevoel. We willen de selectie ook weer op peil krijgen. Dat is het belangrijkste."

De club maakte de contractverlenging van De Koning maandag op ludieke wijze bekend. Koningsdag werd omgedoopt tot #HansDeKoningsdag. "Ik heb heel veel positieve reacties gekregen. Mensen vonden het ludiek, goed bedacht en op het juiste moment naar buiten gebracht. Een beetje humor moet in deze kunnen. Ik denk dat de mensen van de commercie het goed hebben aangepakt, dat is een compliment waard."

"Daar gaan we morgen een ei over leggen"

Hervatting training

Sportclubs mogen binnenkort stapsgewijs weer gaan trainen. "We hebben morgen in een klein groepje een vergadering mensen uit de medische en technische staf. We gaan kijken hoe we het gaan invullen om in kleine groepjes te trainen. Ik heb begrepen dat we met z'n drieën aan de gang mochten. Misschien zelfs vijf."

"Dat is afhankelijk wat het RIVM vrijgeeft. We gaan vanuit daar kijken hoe we het beste met de protocollen kunnen omgaan. Aangekleed komen trainen, het stadion verlaten als je klaar bent en thuis douchen. Het is best wel een klus hoe je gaat trainen naar september en oktober toe. Daar gaan we morgen een ei over leggen."