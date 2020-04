De Koning langer trainer VVV-Venlo

Hans de Koning is ook volgend jaar als trainer verbonden aan VVV-Venlo. De Limburgse eredivisionist maakte maandag bekend het contract met de 60-jarige coach met een jaar te verlengen.

Onder leiding van De Koning bleef VVV in de eerste zeven wedstrijden na de winterstop ongeslagen en klom de club op naar de veilige dertiende plaats. Dat is inmiddels ook de eindklassering nadat de competitie vanwege de coronacrisis niet meer werd hervat.

"Toen ik eind vorig jaar werd benaderd om in te stappen bij VVV-Venlo, had ik daar een heel goed gevoel over", vertelt De Koning op de website van de club, die schertsend meldt Koningsdag voor de gelegenheid te hebben omgedoopt tot Hans de Koningdag. "Uiteraard lag er sportief gezien een grote uitdaging. Toch had ik er alle vertrouwen in dat we met selectie, staf én met iedereen rondom de club dat klusje konden flikken. En we hebben het gered."

"Hans heeft laten zien dat hij weet waar het om gaat als je strijdt om lijfsbehoud in de eredivisie", zegt technisch manager Stan Valckx. "Een selectie tot een vechtmachine smeden en als één team laten opereren met een duidelijke opdracht: handhaving. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen en een stevige basis gecreëerd voor het nieuwe seizoen."

De in Rotterdam geboren De Koning was keeper bij AZ’67 en FC Twente. Na zijn voetballoopbaan werkte hij als trainer bij AZ, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Oss, AGOVV Apeldoorn, Helmond Sport, FC Volendam, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles.