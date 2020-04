Bewakingscamera legt auto vast voordat deze op woning in Andijk inrijdt

ANDIJK - De auto die in de nacht van 24 april op een woning in Andijk inreed, is met hoge snelheid vastgelegd op een bewakingscamera. De politie moet nog vaststellen of er sprake is van een snelheidsovertreding. De bestuurder is na de aanhouding weer vrijgelaten.

Politiewoordvoerder Wendy Boudwijn licht toe: "Nadat de bestuurder was aangehouden is hij vrij snel weer op vrije voeten gesteld. Omdat de man geen verder letsel heeft aangebracht is er voor nu nog geen sprake van een bewezen strafbaar feit. We hadden dus geen reden hem langer vast te houden." De politie heeft de bestuurder die avond nog niet kunnen verhoren. "Vanwege lichte verwondingen moest hij naar het ziekenhuis. Gezondheid gaat altijd nog voor verhoor, dus wij zullen hem op een later moment oproepen."

Verder verhoor gaat nog wel plaatsvinden, vertelt Boudewijn. "Wanneer er normaal gesproken sprake is van een eenzijdig ongeval, dan wordt er geen onderzoek gedaan door de politie. Maar wanneer je op de vlucht slaat en je vervolgens verstopt in een bosje, dan is dat voor ons een beetje dubbel: dat doe je niet als je de macht over het stuur bent verloren, dat doe je als je zelf in overtreding bent geweest."

Oorzaak rijgedrag

Hoe het kon dat de man de macht over het stuur verloor is volgens politiewoordvoerder Boudewijn ook nog niet bekend. "In het ziekenhuis is een zogenoemd 'bloedblok' afgenomen en het Nederlands Forensisch Instituut zal onderzoeken of meneer onder invloed is geweest. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. Ook de gereden snelheid is niet vastgesteld, daar kan ik dan ook geen uitspraken over doen."



Via een dorpsbewoner is bovenstaande video verschenen waar op de beelden van de bewakingscamera te zien is hoe de bestuurder met een flinke snelheid over de Kleingouw rijdt.