Dagjesmensen hebben lak aan veiligheidsoproep veerponten: "Vandaag mag het!"

VELSEN - Ondanks de oproep van de Veiligheidsregio Kennemerland om op Koningsdag zo min mogelijk gebruik te maken van de pont, was het vandaag druk op de veerboten over het Noordzeekanaal in Velsen. "Ik wil gewoon even een rondje om."

Het gedrag van recreanten wekte de boosheid van de Velsense burgemeester Frank Dales. "Als je een rondje wil fietsen, blijf dan aan je eigen kant van het kanaal", zei hij tegen het Noordhollands Dagblad.

Een overtochtje was voor veel recreanten moeilijk te weerstaan op de warmste Koningsdag ooit gemeten. Eerdere oproepen om vooral thuis te blijven, lijken aan dovemansoren gericht. "Ik begrijp wel dat het een beetje egoïstisch is dat ik toch ga fietsen. Ik wil tóch bewegen na vijf dagen binnen zitten", vertelt een recreant die uit Amsterdam is komen fietsen. Geen auto's en motoren Dranghekken en handhaving vanuit de gemeente moeten er in Buitenhuizen voor zorgen dat de afstand op de ponten gewaarborgd wordt en dat er niet te veel mensen tegelijkertijd aan boord gaan. Ondanks de inspanningen stroomt de pont toch snel vol. Een paar kilometer verderop in IJmuiden worden auto's en motoren geweerd van de pont om fietsers ruimte te kunnen geven. Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video

NH Nieuws

Quote "Het is Koningsdag dus vandaag mag het" recreant op de pont

Veel van de recreanten zijn niet op de hoogte van de oproep van de veiligheidsregio om niet over te varen. "We wisten niet dat we de pont moeten mijden", vertelt een van hen. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland was het vandaag druk, maar niet extreem druk op de pont. De VRK zag geen reden de politie in te laten grijpen.