Rust in het Aagtendorp en een enkel kleedje met 'vergeten speelgoed' in Santpoort-Zuid

Maar vandaag geen vrijmarkt, kinderspelen of borrel. Zo was het bedoeld en zo is het ook uitgepakt. "Er is niks te zien, helemaal niks", zegt Ans van den Elzen, normaal één van de gangmakers van de festiviteiten. "Er zitten wel wat mensen voor hun huis zo hier en daar, maar er is niks te beleven. Hoe jammer dat ook is; het is een goede zaak. We moeten binnen blijven om van dit gedoe af te zijn." Woningsdag deed in het Aagtendorp dus zijn naam eer aan.

Geen Wilhelmus

Ook het Wilhelmus werd vanmorgen niet meegezongen. "Nee, jammer, dat is niet gebeurd. Ach, laten we alles maar zo snel mogelijk vergeten", verzucht Ans. "Maar dat zal moeilijk zijn. Heel 2020 gaat denk ik moeilijk uit ons hoofd en dan vooral vandaag."