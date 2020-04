Veiligheidsregio waarschuwt: "Blijf morgen weg bij veerpont IJmuiden en Buitenhuizen"

De Veiligheidsregio Kennemerland doet voor morgen een dringende oproep aan dagjesmensen om weg te blijven bij de veerpont over Noordzeekanaal, bij zowel IJmuiden als Buitenhuizen. "Blijf thuis!", benadrukt voorzitter Marianne Schuurmans. Volgens Schuurmans was het vandaag zo druk bij de ponten, dat er dranghekken en verkeersregelaars werden ingezet. Morgen wordt vanwege Koningsdag voor dezelfde drukte gevreesd.

NH Nieuws/Doron Sajet

Het was volgens Schuurmans vandaag vooral druk door fietsers die de met de pont het Noordzeekanaal bij IJmuiden en Buitenhuizen wilden oversteken. De veiligheidsregio verwacht dat het morgen minstens even druk wordt en grijpt nu in door op te roepen bij de veerpont weg te blijven. Schuurmans waarschuwt dat er streng zal worden gehandhaafd als men zich niet aan de 1,5 meter afstand houdt.

Dovemansoren Ook voor het weekend werd opgeroepen om in heel Kennemerland thuis te blijven, maar die boodschap leek aan dovenmansoren te zijn gericht. Schuurmans: "Er komen nog altijd coronapatiënten bij en dagelijks overlijden er mensen aan corona, dus het virus ligt nog altijd op de loer. Het is gewoon noodzakelijk dat we thuisblijven en dat met z’n allen voorlopig blijven volhouden." Volgens de veiligsheidsregio was het zo druk bij de pont dat er verkeersregelaars en dranghekken bij gehaald moesten worden. Morgen worden ook de parkeerplaatsen bij de stranden van Zandvoort en Bloemendaal net als voorgaande weken afgesloten. Motorrijders zullen op de belangrijke toegangswegen worden geweerd.