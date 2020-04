Zaalvoetballer Attaibi twee jaar langer bij FC Marlène

HEERHUGOWAARD - Mohamed Attabi gaat langer door bij de zaalvoetballers van FC Marlène. De 32-jarige Amsterdammer, die vorig jaar werd verkozen tot beste speler in de eredivisie, heeft zijn contract in Heerhugowaard met twee jaar verlengd.

Attaibi kwam in 2018 over van 't Knooppunt en speelde daarvoor voor ASV Lebo, AORC, FCK De Hommel en Hovocubo. Bovendien kwam hij twee jaar lang uit in België voor FK Antwerpen. Het feit dat de competitie is stopgezet door de coronacrisis was voor hem een belangrijke reden om zijn verblijf bij FC Marlène te verlengen.

"We waren al met iets moois bezig, maar door het stopzetten van de competitie voelt het als onafgemaakt dus ik wil hier zeker nog blijven om prijzen te pakken", vertelt de 94-voudig international, die na het vertrek van de gestopte Peter Rozenbeek de kar zal gaan moeten trekken met de teruggekeerde Amir Molkarai. "Daarbij staat de club organisatorisch goed en hebben wij een uitstekende selectie waar een hoop toekomst in zit. Ik ben blij dat ik daar de komende twee jaar nog deel van mag uitmaken."