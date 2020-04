Bemanning Zr. Ms. Groningen zet na twee maanden op volle zee weer voet aan wal

"De laatste keer dat ik voet aan wal heb gezet was in, wel een erg leuke haven trouwens, San Juan, op 3 maart", vertelt commandant Lex van der Kraan. "Dus wij zitten eigenlijk al zo'n kleine twee maanden in quarantaine." Het schip is voor een korte onderhoudsperiode terug in Den Helder. De Zr. Ms. Zeeland is onlangs die kant opgevaren om het schip af te lossen.

"Het was zeker te doen. Voor ons gold die anderhalvemeter-regel nog niet. Dus we konden aan boord nog sociaal doen. Dat wordt straks wel even wennen hier", vertelt de commandant. Scheepsarts Ilse Bosch hield aan boord scherp alle berichtgeving in de gaten. "We krijgen van alle kanten informatie toegespeeld. Eerst hoe het hier in Nederland ging en later ook over het Caribisch gebied toen het daar groter werd."