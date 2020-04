Geen geknuffel op de kade bij vertrek Zr. Ms. Zeeland: "Anders stond het hier vol met familie"

DEN HELDER - De kade in Den Helder bleef leeg vanmiddag bij het vertrek van de Zr. Ms. Zeeland richting Cura ç ao. Normaal wordt de bemanning bij vertrek of aankomst uitgebreid begroet door familie en vrienden. Dankzij de coronamaatregelen bleef het nu bij een vluchtige zoen of omhelzing op het parkeerterrein.

"Het is anders dan anders. Normaal staat het hier vol met familie, ouders, vrienden", vertelt een vader die net zijn zoon heeft afgezet op het parkeerterrein. Met een elleboogtikje nemen ze afscheid: "Hij heeft net een kindje gekregen. Afscheid nemen hebben we thuis in Brabant maar gedaan."

De Zeeland gaat naar Curaçao om daar het patrouilleschip Groningen af te lossen. Eigenlijk zou de bemanning worden overgevlogen maar omdat vliegen er niet meer in zit werd het schip snel klaargemaakt voor vertrek: "De Zeeland is echt een goed platform en altijd inzetbaar, ook in de wateren van Europa. We hebben het schip nu in een week klaar gemaakt om langdurig ingezet te kunnen worden in het Caribisch gebied.", vertelt commandant Paul Bijlveld.

Voor het eerst mee

Een van de bemanningsleden gaat voor het eerst mee op reis. "Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik verwachtte inderdaad een afscheid op de kade. Dit is even anders. Mijn moeder vindt het lastig, dit is mijn eerste lange reis. En mijn familie thuis vindt het ook lastig."

Gedurende de voorbereidingen zat de bemanning alvast in thuisquarantaine. "We zijn ons zeer van de problemen bewust,", zegt de commandant daarover. "We hebben onze bedrijfsvoering aangepast. We eten bijvoorbeeld in vier shifts zodat ook tijdens de maaltijd de afstand van 1,5 meter kan worden aangehouden. We werken volgens de richtlijnen van de RIVM."

De Zr. Ms. Zeeland blijft ongeveer vier maanden in het Caribisch gebied: "We zullen alle taken uitvoeren, maar ik denk dat de nadruk ligt op ondersteuning daar van de kustwacht,", zegt commandant Bijleveld, "Maar goed, als we een drugsschip voorbij zien komen dan laat ik die niet lopen natuurlijk."