3D-printers hogeschool Alkmaar maken overuren voor de zorg

ALKMAAR - Ook al is hogeschool Inholland in Alkmaar gesloten door de corona-maatregelen, in het lab maken de 3D-printers lange dagen. De school heeft al haar printers vol aan staan om beschermingsmiddelen te maken voor de zorg.

Inholland is voor de productie de samenwerking aangegaan met Makers4all . Dit netwerk van 3D-printer-bezitters, de zogenoemde makers, stelt hun apparatuur belangeloos ter beschikking om de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg weg te werken.

Mark Wokke en Nol Graas, twee docenten van Inholland, waken per toerbeurt over de 3D-printers. Naast dat de school de apparatuur gratis ter beschikking stelt, is ook hun inzet vrijwillig. "We proberen 24/7 te produceren, ook in de weekenden en tijdens komende meivakantie", vertelt Wokke. "Net zolang tot de vraag blijft aanhouden."

De hogeschool levert de geprinte hulpmiddelen aan het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, Dijklander in Purmerend, ACTA in Amsterdam en fysiotherapie- en tandartspraktijken in onder andere Castricum, Alkmaar, Purmerend en Hoofddorp.

Voor vragen, bestellingen of verbeteringen zijn beide docenten te mailen: Nol.Graas@Inholland.nl of Mark.Wokke@Inholland.nl.

