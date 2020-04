Noord-Hollanders zetten 3D-printers in: "Morgen 200 clips naar Noordwest Ziekenhuis"

ALKMAAR - Morgenochtend brengt Frank Breedijk 200 mondmaskerclips naar het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Deze clips zijn bij hem thuis in De Weere, op Texel en in Hilversum met 3D-printers gemaakt.

Makers4all

Op verschillende locaties staan 3D-printers stil. Daarom is er online is een initiatief ontstaan, Makers4all wil bijspringen waar nodig en is begonnen met het maken van hulpstukken voor in de zorg. Frank Breedijk uit De Weere doet ook mee. Van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord begreep Frank dat er behoefte is aan clips om meer mondkapjes te kunnen gebruiken. Met de clips die nu worden gemaakt kunnen kapjes die niet goed passen, beter passend gemaakt worden. Daarnaast kan het irritatie achter de oren tegengaan. Frank houdt nog even een slag om de arm: "Waarschijnlijk gaat het helpen, maar het is nog niet uitvoerig getest."

Frank Breedijk

Op Texel zijn 200 clips gemaakt, vertelt Frank over Jolanda die ook meehelpt: "Zij heeft daar twee 3D-printers en is non stop bezig geweest. Morgenochtend geeft ze de clipjes snel af en dan gaat ze meteen weer op dezelfde boot terug, want die vaart nu veel minder." En vanavond rijdt Frank zelf op en neer naar Hilversum om nog zo'n 60 clips op te halen. Met de clips hoopt het Noordwest Ziekenhuis mondkapjes die eigenlijk niet goed passen, toch te kunnen gebruiken. Op deze manier komen er in een keer weer meer mondkapjes beschikbaar voor het personeel.