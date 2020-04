Duinbrand in Wijk aan Zee snel onder controle

WIJK AAN ZEE - Zojuist heeft er een duinbrand gewoed aan de Zeestraat in Wijk aan Zee. De vlammen zijn onder controle maar het nablussen kan nog even gaan duren.

Dat laat een woordvoerder van veiligheidsregio Kennemerland weten. "Er zijn veel voertuigen opgeroepen, maar die zijn ondertussen alweer op de terugweg." Er stond een stuk van 20 bij 30 meter in brand.

Het nablussen van de brand kan volgens de woordvoerder nog wel even duren omdat de brand tot in de grond smeult. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.

In 2018 heeft er een grote Duinbrand gewoed in het duingebied bij Heemskerk en Wijk aan Zee. Toen stond er zeker een halve vierkante kilometer duin in brand en werd er een blushelikopter ingezet bij de bluswerkzaamheden.