Groot alarm vanwege duinbrand bij Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - In de buurt van Wijk aan Zee is vanavond groot alarm geslagen vanwege een duinbrand.

Waar de brand precies was, is onduidelijk. De brandweer werd opgeroepen naar de Reyndersweg in Velsen-Noord. Rond 23.30 uur liet de brandweer weten dan de brand onder controle was.

Vanwege de aanhoudende droogte sloeg de brandweer uit voorzorg extra groot alarm. Ook was de brand op een moeilijk bereikbare plek.

Veel mensen in Wijk aan Zee stonden op straat, in de hele omgeving waren de sirenes te horen. Hoe groot de schade is, moet morgen bij daglicht blijken.