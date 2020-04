Balkongym houdt de ouderen in Den Helder gezond: "Alleen maar lachende gezichten"

Onze mediapartner Regio Noordkop deed vanochtend mee met de sportieve sessie.

De vrouwen begonnen vorige week op proef met de balkongymsessies. "We hadden geen idee of het zou aanslaan, voor hetzelfde geld stonden we daar in ons eentje te hupsen", aldus een blije Saskia Verijzer van Team Sportservice. Maar aan belangstelling hadden ze geen gebrek. Sterker nog, door het enthousiasme werd besloten niet alleen hier mee door te gaan, maar om het zelfs uit te breiden naar andere locaties.

"Maandag was wel even zuur, door de harde wind konden we de sessies niet laten doorgaan", erkent Saskia's collega Tessa Scholte. "Maar dat halen we vandaag wel in."

Bekijk hieronder de reportage van Regio Noordkop: