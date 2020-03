Sportschool brengt thuiszittende Alkmaarders in beweging: "Fitheid is het beste medicijn"

Woensdag zijn Martijn en zijn collega's voor het eerst op pad gegaan met een gigantische muziekinstallatie. "Bij het Tuinderspad in Overdie hebben we ons opgesteld op een grasveldje. Door de harde muziek en de sirene van mijn megafoon kwamen de mensen tevoorschijn op hun balkon. Toen hebben we zo'n twintig minuten met z'n allen gefitnesst. Ik denk dat er wel 70 mensen meededen, veel 50-plussers, maar ook een aantal jongeren", vertelt Marijn Ploeger aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Meedoen op het balkon

Martijn vindt het belangrijk dat alle mensen die nu noodgedwongen thuiszitten blijven bewegen: "Fitheid is het beste medicijn in deze moeilijke tijd. Blijven bewegen is daarom belangrijk." Het fitnessprogramma dat hij alle enthousiaste mensen op de balkons biedt, is niet anders dan dat in de sportschool. De muzikale begeleiding varieert van 90's hits tot opzwepende dance en hardstyle.

Naast het Tuinderspad heeft Team Victrix ook de bewoners van de Tinnegieterstraat in De Mare aan het fitnessen gekregen. Ploeger: "Hier waren het vooral gezinnen met jonge kinderen. Die deden echt heel enthousiast mee, dat was prachtig om te zien. We kregen heel veel leuke reacties, ook op de sociale media."

Om geen mensenmassa's bijeen te brengen communiceert de Alkmaarse sportschool pas vijf minuten van tevoren waar ze zullen opduiken. Martijn en zijn crew zijn van plan om deze ludieke actie vol te blijven houden tot er betere tijden aanbreken en de sportscholen weer open mogen.