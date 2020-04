Hoorn heeft grootste aantal discriminatiemeldingen van West-Friesland

In Hoorn werden in 2019 in totaal achtendertig meldingen gemaakt van discriminatie; dit kan gaan om discriminatie op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Hiermee hebben zij het hoogte aantal meldingen in vergelijking met andere gemeentes. Met het inwonersaantal is rekening gehouden. Wel is het aantal meldingen ten opzichte van het jaar daarvoor gedaald; in 2018 werden er namelijk nog vijfenvijftig meldingen gedaan.

Opmeer minst aantal meldingen

Waar Hoorn een flinke daling mee maakt, kent de Gemeente Medemblik met vijftien meldingen de grootste stijging in het aantal meldingen. Het aantal meldingen is daar minstens drie keer zoveel als vorig jaar. De gemeente Opmeer kent naar ratio het minst aantal meldingen.

Wanneer discriminatie ervaren wordt kan men een melding maken bij de politie, maar ook elke gemeente heeft een Antidiscriminatievoorziening (ADV) waar je terecht kunt met je klacht. Ook geven zij ondersteuning en advies bij het behandelen van de klacht. De cijfers van deze twee meldpunten zijn samengevoegd en zo is te zien hoeveel klachten over ongelijke behandeling er zijn geweest het afgelopen jaar.