Uitgescholden en gediscrimineerd vanwege hoofddoek: 'Fev' is er nog steeds beduusd van

HEEMSKERK - Fevziye Sahin is er nog steeds beduusd van. Toen ze zondag naar het station in Heemskerk fietste en op de Duitslandlaan twee vrouwen op een zogeheten duo-fiets wilde voorlaten, hoorde ze de ene vrouw tegen de ander zeggen: 'Ik laat die sluiers altijd voor.'

Fevziye draagt een hoofddoek en dacht in eerste instantie dat ze het verkeerd had verstaan: "Ik ben doorgefietst, maar hoorde een band tegen de stoep gaan. In een reflex keek ik om, om te vragen of het goed ging."

Tot haar verbazing maakten de dames tal van kwetsbare opmerkingen: "Ze ging flink tekeer. 'Kopvod. Jullie horen hier niet en kosten alleen maar geld.' Ik was geschokt en dacht: wat heb ik misdaan? Je wil beleefd blijven maar op een gegeven moment gaat dat niet meer."

Fevziye is niet overgevoelig of belust op een rel, maar deze vrouw ging duidelijk te ver. "Als iemand tegen je zegt: 'je kost alleen maar geld', denk ik: je hebt nu wel de verkeerde te pakken. Ik werk al sinds mijn zeventiende. Ik begrijp niet dat mensen zo denken over een ander."

Fevziye, die het incident heeft gemeld bij de politie, wil geen heksenjacht ontketenen op de vrouw. "Ik wil dat mensen zich bewust worden dat deze opmerkingen grote impact op iemand hebben. Ik wil niet dat dit een ander overkomt. Ik ben bij de politie geweest omdat ik het belangrijk vind dat deze incidenten bekend worden en dat andere mensen die met dit gedrag te maken hebben dit óók melden. We moeten voorkomen dat er helemaal geen cijfers over bekend zijn."

Scheldkanonnade

Ze vindt het lastig om de scheldkanonnade van de vrouw te relateren aan het vorige week afgekondigde boerkaverbod. "Dat durf ik echt niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat zij een terminologie gebruikte die bepaalde politici gebruiken."

Frederique Janss, directeur Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, denkt dat een artikel in het Algemeen Dagblad de discussie over het boerkaverbod geen goed heeft gedaan. In het AD worden mensen 'getipt' wat ze zelf kunnen doen als zij iemand met een boerka zien. Zo zou een vrouw die een boerka draagt op een plaats waar dat verboden is daarop mogen worden aangesproken.

"Het zou best kunnen dat dit het nu erger heeft gemaakt en mensen denken: 'ik zeg gewoon wat ik vind en alle vrouwen met een hoofddoek moeten die afdoen'", aldus Janss.

Fevziye wil graag in gesprek met de vrouw. Frederique Janss juicht dat toe. "Ik geloof heel erg in communicatie en het leren kennen van elkaars standpunten. Dat je bijvoorbeeld vertelt waarom je een hoofddoek draagt of op een bepaalde manier handelt. Iedereen heeft een eigen achtergrond, of dat nou met godsdienst of cultuur te maken heeft. Als je met elkaar praat, vergroot je het begrip voor iemand die anders is dan jij."