Gerechtshof buigt zich over discriminatieklacht weggepeste ijssalonhoudster: dit moet je weten

HILVERSUM - De weggepeste Hilversumse ijssalonhoudster Gilly Emanuels staat vandaag voor het gerechtshof in Arnhem: ze eist dat de jongens die haar maandenlang terroriseerden worden veroordeeld voor discriminatie.

Gilly Emanuels is een zogenaamde artikel 12-procedure gestart. Je kunt zo'n procedure starten als je het oneens bent met de belissing van het Openbaar Ministerie om iemand niet te vervolgen.

De Hilversumse ijssalonhoudster wil vervolging van de jongens die haar terroriseerden. In de zomer van 2017 liep dat helemaal uit de hand toen de hangjongeren haar uitscholden en zij hen te lijf ging met een stok. Het Openbaar Ministerie wil één jongen vervolgen voor belediging, maar Emanuels vindt het discriminatie. Hoe werkt zo'n artikel 12-procedure precies? NH Nieuws zocht het uit.

Wat gebeurde er ook alweer op 17 augustus 2017?

Eerst even terug naar de bewuste dag. Gilly Emanuels heeft een eigen ijssalon aan de Kleine Drift in Hilversum. Ze heeft al tijden last van getreiter door hangjongeren. Er is een steen door de ruit gegooid, bankjes voor de deur zijn vernield en een met poep besmeurde Surinaamse vlag is voor de deur gelegd. In de ochtend van 17 augustus komt ze aan bij haar ijssalon met haar zoontje van drie. Ze stapt uit de auto en krijgt een mandarijn in haar nek gegooid. Dat is voor haar de druppel. Ze pakt een stok waar een dweil aan hangt en gaat de jongens te lijf. De jongens filmen het incident en schelden haar uit voor 'kankernegerin' en 'kankerzwarte'.

Uiteindelijk wordt ze vervolgd door het Openbaar Ministerie voor mishandeling. Het OM eist een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is de mishandeling wel bewezen, maar was dit niet strafbaar. Juridisch gezien was er sprake van zogenoemd 'putatief noodweerexces'. Dat betekent dat de mishandeling Emanuels onder alle omstandigheden, met alle voorgeschiedenis in het achterhoofd, niet verweten kon worden. Daarom wordt ze 'ontslagen van alle rechtsvervolging'.

Wat wil Gilly nu?

Gilly's advocaat Richard Korver vertelt dat ze er niet met haar verstand bij kan dat schelden met 'kankernergerin' en 'kankerzwarte' geen discriminatie zou zijn. Ze heeft tegen twee van de drie jongens aangifte gedaan: de jongen die filmde en schreeuwde en de jongen die met haar het gevecht aanging. Ze wil dat beide jongens alsnog vervolgd worden voor discriminatie.

Ze wil met haar zaak ook een statement maken: "Door een uitspraak van het hof wil ze bereiken dat andere mensen die hetzelfde meemaken zien dat de daders niet meer alleen voor belediging worden vervolgd, maar dat er harder wordt opgetreden tegen het wegzetten van hele groepen in de maatschappij", vertelt Korver.

Het Openbaar Ministerie spreekt van belediging, omdat zij zeggen dat alleen zij wordt aangesproken door de jongens en niet een hele groep. Daar is Gilly het absoluut niet mee eens.

Hoe verder?

De zaak dient vandaag achter gesloten deuren bij het gerechtshof in Arnhem. Het is niet publiekelijk toegangelijk om de personen te beschermen die volgens het Openbaar Ministerie niet worden - maar volgens Gilly wel moeten worden - vervolgd. Gilly en de advocaat-generaal worden beiden gehoord bij het gerechtshof en uiteindelijk beslist de rechter of Gilly in het gelijk wordt gesteld of niet.

Mocht Gilly geen gelijk krijgen, dan gaat men verder met de strafzaak voor belediging tegen één jongen. Als de rechter Gilly wel gelijk geeft, dan moet het Openbaar Ministerie het discriminatieaspect opnieuw onderzoeken. Het wil niet zeggen dat het dan daadwerkelijk tot vervolging op discriminatiegronden komt.

De beslissing valt over zes tot acht weken.