Ook Flora en Visserijdagen uit de agenda geschrapt: "Nog nooit gebeurd in 60 jaar"

"In 60 jaar tijd is dit de eerste keer dat het wordt afgelast", vertelt Arnoud Vooijs van de organisatie. "Door de harde wind is in 2009 wel een keer de vlootschouw in de haven afgenomen door de burgemeester. Maar een complete afgelasting is nog niet voorgekomen."

Na het besluit van het kabinet om alle vergunde evenementen tot 1 september te verbieden, is het bestuur meteen bij elkaar gekomen. "De visserijdagen zijn heel belangrijk voor Wieringen", legt bestuurslid Erik Rotgans uit. "Wij zeggen altijd: daarna is het winter. Dan is de zomer om en is het klaar en dan leef je weer naar de volgende Flora toe."