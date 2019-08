Vissers mooi op tijd terug voor visserijdagen Den Oever: "Zo, eerst even tukje doen"

DEN OEVER - Het is deze ochtend nog even flink aanpoten in de visafslag van Den Oever. Vanmiddag beginnen de Flora- en Visserijdagen en moet alles aan kant zijn. Buiten ligt het grootste deel van de vloot al blinkend te wachten op het publiek, al moet hier en daar nog een schip gelost worden.

"Vrijdag is altijd de drukste dag", vertelt locatiemanager Johannes Post van de Visafslag, "We merken wel dat de vissers op tijd zijn. Gisteren kwamen ze ook al binnen. Je moet je bootje toch weer even op orde maken"

Met de Visserijdagen wil de sector zich presenteren aan het grote publiek. Een weekend lang is iedereen welkom om de vissers het hemd van het lijf te vragen of gewoon gezellig door de haven te wandelen. "Er wordt straks flink schoongemaakt. Ook de boten worden helemaal gesopt. Alles is straks spic en span."

Lees ook: Terugkijken: Stoere vissers en visje happen op Flora- en Visserijdagen

Naast een flink stuk promotie zijn de Visserijdagen ook een echt lokaal feest. In de visafslag is het dan ook een kwestie van 'de laatste loodjes' voor het evenement kan losbarsten: "Ik ga vanmiddag zeker naar de tent voor het vlaggenbier", zegt een bezoeker. "Ik moet eerst nog even vissen hier op het Wad maar daarna ga ik zeker", vertelt een ander.

De meeste medewerkers van de visafslag zijn vanochtend rond 4.30 uur begonnen: "Ik ga eerst even een tukje doen", zegt één van hen van lachend. Zijn collega even verderop pakt het anders aan: "Even douchen en door!"

De Visserijdagen beginnen vanmiddag om 16.00 uur met het Vlaggenbier in de feesttent.