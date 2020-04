Huizer kerk wordt omgebouwd tot noodhospitaal: zo ziet dat er uit

HUIZEN - Een bijzondere gewaarwording in de Nieuwe Kerk in Huizen: langzaamaan verandert het in een noodhospitaal voor ouderen met het coronavirus of waarbij het wordt vermoed. "Ik vind het heel spannend", vertelt Mano Beker van Armaris Zorggroep.

Het ombouwen van de kerk is een hele klus. "We begonnen met een vloer en ik dacht hoe gaan we dit voor elkaar krijgen. Maar het lijkt toch te lukken. Decorbouwers die normaal beurzen opbouwen zijn nu in de kerk hard aan het werk om er wat moois van te maken. Wat ik zelf heel bijzonder vind, is de hoeveelheid mensen die meedenken en helpen en inspanningen verrichten om dit noodhospitaal te creëeren", aldus Beker. Echt alles moet er nu neergezet worden: bedden, stroom, medische spullen, medicijnkarren, linnengoed, eten en drinken, zuurstof en nog veel meer.

Een kerk als ziekenhuis is natuurlijk bijzonder, ook voor de mensen die er straks komen te werken. "Wie had dat gedacht? Ik werd 31 jaar in de zorg en dit stond nog niet op mijn lijstje", vertelt Beker.

Deze corona-unit is bedoeld voor ouderen van verpleeghuizen Amaris Zorggroep. Ze hebben al twee corona-afdelingen gecreëerd, maar die raken vol. En aangezien de kerk pal naast een verpleeghuis van Amaris staat, was de keuze snel gemaakt. "We hebben goede banden met de kerk en zodoende zijn we met elkaar in overleg gegaan of dit een optie zou zijn", vertelt Patrick Koelewijn van Amaris. "De kerk ging gelijk akoord, op een paar aanpassingen na. We moeten met name kerkbanken verwijderen om een grote ruimte te creëeren."

Plek voor vijftien patiënten

Er is plek voor vijftien patiënten in de kerk. De kerkzaal wordt onderverdeeld in twee units en is voor mensen waarvan vermoed wordt dat ze het coronavirus hebben. "Er zijn zes plekken voor mensen met een somatische grondslag , waar het hoofd goed is zeg ik mestaal", legt Beker uit. "En er komt een harde wand tussen. En aan de andere kant zijn vijf bedden voor mensen met dementie."

Ze hebben ook nagedacht over de privacy van de patiënten. "We hebben echt nagedacht over het plaatsen van schermen. Decorbouwers hebben ons met slimmigheden bedacht. Zo hebben ze naar ge kijklijn gekeken, zodat mensen elkaar niet zien als ze liggen of zitten in bed."

Eerste patiënten

Op dit moment is de corona-afdeling bij verpleeghuis Voor Anker compleet gevuld en is de verwachting dat donderdagmiddag of vrijdag de eerste patiënten in de kerk komen te slapen. En als dit ook vol is? "Binnen de organisatie zijn we zeker al verder aan het kijken dan nu."

Hier in de vergaderzaal van de kerk zijn vier bedden voor mensen die het coronavirus hebben: