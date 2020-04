Amsterdamse dierenorganisatie stuurt ruim 10.000 kilo hondenbrokken naar Curaçao

Gisteren zijn veertig zakken van in totaal 1000 kilo hondenvoer op het eiland zelf bij elkaar gesprokkeld. "Veel honden hebben er al lekker van gesmuld", zegt Karen Soeters van de Amsterdamse organisatie House of Animals.

Elke maand moet een nieuwe lading aankomen. "Dankzij een inzamelingsactie onder Nederlandse dierenliefhebbers hebben we nu genoeg geld om de zwerfhonden het komende half jaar van een hongerdood te redden."

Op het eiland staan ruim vijftig vrijwilligers klaar van de Stichting Feed Friends om de honden dagelijks te voeren. Ze hebben van de Curaçaose overheid ontheffing van de lockdown gekregen.

KLM

De ingeslagen hondenbrokken moeten de komende tijd nog wel vervoerd worden. House of Animals is in gesprek met KLM om te onderzoeken of de maatschappij vrachtruimte kan vrijmaken voor het voer. Momenteel vliegt KLM twee keer per week met een Dreamliner zonder passagiers, maar met vracht naar Curaçao.

Gedumpt

Soeters maakt zich ook zorgen of 10.000 kilo brokken genoeg is: "Dierenbeschermers op het eiland vrezen voor een enorme toename van het aantal zwerfhonden. Veel mensen hebben nu financiële problemen en hebben geen geld om hun honden nog te verzorgen." Volgens House of Animals worden sinds de coronacrisis honden massaal door hun baasjes op straat gedumpt.