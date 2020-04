Claxons en fakkels bij eerbetoon hulpdiensten aan zorgpersoneel bij Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis was niet het enige ziekenhuis waar gisteren door hulpdiensten stil werd gestaan bij de druk op het zorgpersoneel. Ook in Haarlem en Hoofddorp werd een indrukwekkend eerbetoon gegeven.

Met luid getoeter en de sirenes op vol volume reden ze eerst langs het ziekenhuis, om vervolgens op het parkeerterrein te klappen en rooksignalen af te steken. Het zorgpersoneel, dat onvermoeibaar aan het werk is in de strijd tegen het coronavirus, keek vanuit het ziekenhuis toe.

Corona in de IJmond

