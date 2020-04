Hulpdiensten brengen ziekenhuispersoneel massaal eerbetoon

NOORD-HOLLAND - Bij meerdere Noord-Hollandse ziekenhuizen hebben hulpdiensten vanavond hun waardering voor het ziekenhuispersoneel laten blijken. Veel ziekenhuismedewerkers draaien momenteel overuren in een poging de coronacrisis te beteugelen.

Rond 19.15 uur verzamelden brandweer, politie, marechaussee, de ambulancedienst en de reddingsbrigade zich met tientallen voertuigen op de parkeerplaats van het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid. Om klokslag 19.30 klonk er een daverend applaus. De hulpverleners hielden spandoeken omhoog met de tekst 'Houd 1,5 meter afstand. Samen verslaan we Covid-19'.

Ook in Hoofddorp en Beverwijk

Later op de avond meldde de delegatie zich voor de poorten van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Ook daar werd het personeel getrakteerd op een staande ovatie, en net als in Haarlem werkte een afgestoken daarbij lichtfakkel sfeerverhogend.

Ook op de parkeerplaats voor het het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk was het een drukte van jewelste. Behalve applaus lieten ze daar ook hun claxons en sirenes horen.