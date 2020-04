Krakkemikkige techniek zit Hilversumse raad dwars: debat week opgeschoven

De Hilversumse raadscommissie zou gisteren praten over de veelbesproken sluiting van de 'kleine spoorbomen', het punt dat buurtbewoners rondom al tijden bezig houdt. Gisteren was er nog een flinke protestactie van bewoners van de Johannes Geradtsweg, die veel meer verkeersoverlast vrezen als de spoorbomen worden afgesloten voor autoverkeer.

Vooral de bezwaarmakende buurtbewoners gingen er gisteravond eens lekker voor zitten. Er bleek echter vanaf de eerste seconde een vloek op de vergadering te rusten. De thuis voor de webcam zittende raadsleden begonnen allereerst vanwege technische problemen al later dan gepland. Toen er eenmaal vergaderd werd, brak de ellende weer los. Haperende internetverbindingen, wegvallende camera's en niet te verstaan geluid zorgden ervoor dat de vergadering een uitdaging was om goed te volgen.

Slecht te horen

De verbindingen waren zo krakkemikkig dat halverwege de vergadering een van de insprekers, buurtbewoner Patrick Weening die in het raadhuis zijn zegje mocht doen, door een van de raadsleden thuis werd gevraagd om zijn betoog maar te herhalen. Niet iedereen had het goed meegekregen. Dat lukte niet. Weening moest zijn woorden influisteren bij commissievoorzitter Jacqueline Kalk, die uiteindelijk maar namens hem het betoog over deed. Het was het begin van weer een schorsing om toch maar weer eens naar de techniek te kijken.

Ook dat nog

Daarna ging het uiteindelijk beter, maar werd de tijd spelbreker. Omdat de online vergaderingen werken met tijdslots, is uitloop geen optie omdat er ook nog een andere vergadering gepland stond. De tijd was al verstreken voordat de raadsleden überhaupt konden gaan debatteren. Na veel geharrewar over wanneer nu verder werd op het laatste moment besloten om de vergadering volgende week maar af te maken. Als de techniek dan wel werkt.