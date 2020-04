Marken gaat helemaal op slot: parkeerterrein dicht, dagjesmensen niet welkom

De maatregelen zijn volgens de gemeente Waterland nodig omdat bij grote drukte het besmettingsgevaar te groot wordt. De parkeerterreinen die worden afgesloten, liggen bij recreatieve bestemmingen Marken en Hemmeland.

75 boetes uitgedeeld

In het Paasweekend zijn er ondanks de afsluitingen 75 boetes uitgedeeld door de handhavers. Het ging om auto’s en motoren die geen bestemmingsverkeer waren en de afsluitingsborden hadden genegeerd.

Burgemeester Sicko Heldoorn: "Onze handhavers hebben verschillende waarschuwingen gegeven en boetes uitgedeeld aan groepen mensen die te weinig afstand bewaarden, auto’s en motoren die geen bestemmingsverkeer waren, groepen fietsers die door onze kernen reden en ook in sommige winkels was het te druk."

Omdat het dit weekend mooi weer wordt heeft de gemeente extra maatregelen genomen. "We realiseren ons dat we er nog niet zijn en ik begrijp natuurlijk heel goed dat iedereen van het mooie weer wil genieten. Maar doe dat vooral thuis of op plekken waarvan je zeker weet dat het rustig is of op tijdstippen dat er weinig mensen op straat zijn", aldus burgemeester Heldoorn.