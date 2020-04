Coronamaatregelen Twiske verlengd: parkeerplaatsen blijven dicht

Het gaat om de volgende parkeerlocaties: de Zuiderlaaik, Polderweg, Lange Jap en Twiskeweg. Het gaat om een aanpassing van de noodverordening die voor het hele gebied van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland geldt.

"Het wordt mooi weer en we willen voorkomen dat het er onverantwoord druk wordt, daarom is besloten de parkeerplaatsen gesloten te houden" zegt Jeannine Groenheiden van de Veiligheidsregio.

De noodverordening is ingesteld om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. De meeste maatregelen in de verordening golden al tot eind april, alleen voor de parkeerplaatsen bij het Twiske was een uitzondering gemaakt, die zouden op 14 april weer open gaan. Maar in verband met het mooie weer is anders besloten. "De gedachte is zo voorstelbaar" zegt Groenheiden "het is rustig dus we gaan er toch heen, maar als tien mensen dat denken is he tniet rustig meer, vandaar de maatregel."

Paasregime

Als onderdeel van het beleid, om drukte op openbare plekken te voorkomen, waren de toegangswegen en de parkeerplaatsen van het Twiske tijdens de paasdagen gesloten. Het gebied was alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het paasregime wordt nu verlengd. Dinsdag eind van de dag heeft de Veiligheidsregio besloten de parkeerplaatsen van het Twiske tot eind april af te sluiten. Het gebied blijft wel toegankelijk voor wandelaars en fietsers om er een frisse neus te halen.