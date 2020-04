Rij-instructeur luidt noodklok: "Geen rijexamens heeft grote economische gevolgen"

Wilfred (49) uit Kolhorn geeft al jaren rijles in de regio Alkmaar. Sinds vijf weken zit hij werkloos thuis. Als zzp'er heeft hij zich bij het noodfonds gemeld om nog enigszins een inkomen te hebben. Maar zorgen voor de toekomst heeft hij niet alleen voor zichzelf.

"Het probleem is groter dan we denken", stelt Wilfred, en geen autorijles kunnen geven is het begin. "We zitten in de auto in één ruimte zo'n 50 centimeter van elkaar af, dus anderhalve meter gaat 'm niet worden." Goede alternatieven zijn er wat hem betreft niet.

Doorstroming

"Maar stel dat wij een jaar geen les kunnen geven in Nederland, dan zijn er tussen de 200.000 en 300.000 leerlingen die geen rijbewijs halen. Dat betekent geen doorstroming naar vrachtwagens, bussen en aanhangwagens, waar je eerst een rijbewijs B voor nodig hebt."

"Dus we hebben echt een probleem, want alles wat wij in de winkel halen wordt gebracht door vrachtwagens." Wilfred hoopt dat er snel weer lesgegeven kan worden, "dan kunnen we met z'n allen het land uit de malaise trekken. Maar met anderhalve meter gaat dat bij ons niet."