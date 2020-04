Vanwege corona alleen rijles in een simulator: "Hoop dat ik in een echte auto kan afrijden"

HOOFDDORP - Ook bij rijscholen komt de coronacrisis hard aan. Bijna alle rijopleidingen zijn gesloten, want veilig lesgeven op anderhalve meter afstand in een auto is niet te doen. Ook de auto's van VDR Verkeersopleidingen in Hoofddorp staan stil. Alleen in de rijsimulator wordt nog wél gereden.

NH Nieuws

Eigenaar Thom van Doorn hoopt dit jaar het 40-jarig bestaan van de rijschool te vieren. Maar het enige wat de rijschool momenteel op de been houdt zijn de enkele leerlingen die komen oefenen in de rijsimulator. "Het is zeg maar een auto zonder wielen. Er zit een virtuele instructeur in die aanwijzingen geeft, corrigeert en fouten benoemt. Dus het is bijna hetzelfde als in een echte auto", legt Thom uit.

Cursiste Donna (17) had al enkele lessen in een echte auto gevolgd, toen ze hoorde dat ze alleen nog maar in een simulator mocht lessen. Ze vindt het lastig om les te krijgen van een computer. "De virtuele instructeur zegt steeds dat ik niet goed in de spiegels kijk. Maar ik kijk toch echt wel. Dan kan ik hem ook niet vragen wat ik fout doe", vertelt ze enigszins geërgerd.

Toch is de simulator een uitkomst voor mensen die net beginnen met rijles of routine wil opbouwen. "Maar praktijkervaring in een echte auto blijft onmisbaar. Uiteindelijk zal een examen in een echte auto moeten plaatsvinden. En ook dat zal geoefend moeten worden", legt Van Doorn uit. Hij heeft echter goede hoop dat de crisis van tijdelijke aard is.