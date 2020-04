KLM kookt voor dak- en thuislozen: "Elke dag is een verrassing"

SCHIPHOL - Het liefst stonden ze zelf in de keuken, de dak- en thuisloze cliënten van zorginstelling Parnassia, maar door de strenge coronamaatregelen kan dat voorlopig niet meer. De cliënten bereiden normaal gesproken gezamenlijk in de instelling maaltijden voor elkaar. De koks van luchtvaartmaatschappij KLM bieden nu hulp.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Zo stil als het op het platform van Schiphol is, zo stil is het momenteel ook in de keukens van KLM, waar alle vliegtuigmaaltijden worden bereid. "Op een goede dag geven wij 70.000 mensen te eten", vertelt Louis van der Maas van KLM Catering Services, "op dit moment zijn dat er nog geen drieduizend." Vanwege de coronacrisis staat het overgrote deel van de vloot stil en vervoert de maatschappij nog nauwelijks passagiers.

Blauw Helpt

De koks van KLM Catering Services die het eten voor aan boord van vliegtuigen bereiden, zetten zich de komende tijd in voor Noord-Hollandse daklozen, een initiatief van Blauw Helpt, een vrijwilligersclub onder leiding van een groep KLM-piloten.

"Het is leuk als je ziet hoe dat hier gaat, dat het idee van vrijwilligerswerk in de praktijk leidt tot iets heel moois", vertelt Cityhopper-gezagvoerder en vrijwilliger Luc Aughuet. "Dat wij iets kunnen betekenen voor de samenleving in Nederland." Blauw Helpt koppelde KLM Catering Services aan Parnassia.

Noord-Hollandse dak- en thuislozen konden voor de coronacrisis als dagbesteding gezamenlijk op meerdere locaties maaltijden bereiden. Die locaties zijn nu gesloten. Jan Luijben van Parnassia: "Dat betekende dat we een andere manier moesten vinden om bij de mensen maaltijden te kunnen bezorgen." Luijben is blij met de hulp van Blauw Helpt.

Wennen

Dat geldt ook voor cliënt Sabine uit Koog aan de Zaan. Op haar fiets haalt ze nu iedere dag op de Parnassia-locatie in Zaandam haar maaltijd op. Ze is blij met het eten van KLM: "Elke dag is een verrassing!" Iets waar Sabine nog aan moet wennen, want in betere tijden stond ze zelf in de keuken van de zorginstelling en was duidelijk wat er bereid moest worden.

Bovendien mist Sabine haar dagbesteding bij Parnassia, maar maakt dat deels goed door zelf haar prakkie op te halen bij de zorginstelling: "Ik doe het met liefde, als zou het regenen, dan maar in de regen, toch heb ik lekker eten."