KLM de keuken in voor Noord-Hollandse daklozen

SCHIPHOL - De koks van KLM die normaal gesproken het eten voor aan boord van vliegtuigen bereiden, zetten zich de komende tijd in voor Noord-Hollandse daklozen. Vanwege de coronacrisis staat het overgrote deel van de vloot stil en vervoert KLM nog nauwelijks passagiers. Voor de dak- en thuislozen is de hulp van KLM nodiger dan ooit.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het bereiden van maaltijden voor dak- en thuislozen is een initiatief van Blauw Helpt, een vrijwilligersclub onder leiding van een groep KLM-piloten. Vlak voor de coronacrisis stak club ook al de handen uit de mouwen, onder andere tijdens een grote schoonmaaksessie in het Vondelpark.

Ziekmeldingen

Normaal gesproken verzorgt zorginstelling Parnassia zelf de maaltijden, maar vanwege de coronacrisis zijn daar te weinig vrijwilligers en is er een groeiend aantal cliënten. Veel vrijwilligers hebben zich ziekgemeld en het distribueren van de maaltijden kost meer tijd en moeite door de coronamaatregelen. Voor Blauw Helpt kwam de vraag van Parnassia om te komen helpen als geroepen, omdat veel cateringmedewerkers thuiszitten.

Zaandam

KLM Catering Services is gevraagd om zo’n 200 maaltijden per dag te bereiden. Sinds gisteren wordt er voorlopig dagelijks voor de dak- en thuislozen op Schiphol gekookt. Dertig vrijwilligers zullen de zorginstellingen in Haarlem, Zaandam, Velsen-Noord, Purmerend, Hoorn en Den Helder voorzien van maaltijden. KLM zorgt dat het eten in Zaandam wordt geleverd, zodat Parnassia het voedsel verder verspreid. Momenteel wordt onderzocht of KLM de maaltijden ook zelf kan bezorgen.