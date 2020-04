Visbakactie gelukt: Helderse ouderen worden verrast met 1.200 scholfilets

DEN HELDER - Het was even doorwerken, maar het is de vissers gelukt: er zijn 1.200 scholfilets gebakken voor de Helderse ouderen. De vis werd vandaag uitgedeeld in de verzorgingstehuizen in Den Helder. Een gratis traktatie, met dank aan de visserij.

Regio Noordkop

Willem Gersse van vishandel Noordzee was een van de vissers die meehielp met bakken. Hij bracht de vis vanochtend ook rond. De lekkerij viel in de smaak, zei Ivar Borst van Stichting Vrijwaard. "Ik vind het een superleuke actie. Onze bewoners mogen natuurlijk niet naar buiten, zitten de hele dag uit te kijken naar familie. We probeerden ze al extra te verwennen met lekkernijen als een kroketje, en daar sluit het visinitiatief prachtig bij aan." Bekijk hieronder de video van onze mediapartner Regio Noordkop: