1.200 scholfilets voor ouderen en verzorgers Den Helder: "Met een warm hart gegeven"

DEN HELDER - De visserijsector in Den Helder heeft de handen ineen geslagen om ouderen en hun verzorgers in de gemeente een hart onder de riem te steken. Ze bakken een stevige hoeveelheid scholfilets die ze donderdag zullen uitdelen bij de verzorgingshuizen.

"We willen laten merken dat we aan ze denken, dat we weten wat ze meemaken. Want de ouderen en hun verzorgers die kunnen natuurlijk geen kant op", zegt visser Dirk Kraak. "Ze zien maar weinig familie en zo willen we als sector ons steentje bijdragen", vult visspecialist Ronald Dijkshoorn aan.

De mannen staan lekker te bakken in de winkel van Dijkshoorn als ze hun verhaal doen. Visserman Kraak strijkt het beslag op de vis, Dijkshoorn vouwt ze dubbel en laat ze dan zachtjes in het vet zakken: "Schol is een dunne vis en als je het dubbel vouwt dan is het lekkerder als het straks weer warm geserveerd wordt bij de mensen."

Positief

"Dit is leuk om te doen", zegt Kraak, "het geeft een goed gevoel. Dit is, vind ik voor mezelf ook, toch een rotperiode. Je ligt er 's nachts ook wel wakker van en je moet eigenlijk een beetje andere mindset krijgen. Weer een beetje positief, dit geeft me weer energie."

Warm hart

Het werk gaat intussen in de hoogste versnelling door. Er worden in totaal 1.200 scholfilets gebakken. "We bakken met 5 zaken dus we doen ongeveer 200-250 scholfilets per zaak", legt Dijkshoorn uit. En visserman Kraak vult aan: "Het is heerlijke vis uit de Noordzee. Vorige week door Nederlandse vissers gevangen en gefileerd. Het moet gewoon een lekkere maaltijd worden waarvan ze weten dat het met een warm hart wordt gegeven."