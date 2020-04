Hoe maakt wielrenner Cees Bol 1300 hoogtemeters in Noord-Holland?

ALKMAAR - ''Fit blijven, mijn sprint aanscherpen en tussendoor gekke uitdagingen bedenken om gemotiveerd te blijven. Zo ben ik twee weken geleden drie uur lang het Kopje van Bloemendaal opgereden", vertelt wielrenner Cees Bol over zijn activiteiten de afgelopen weken.

"Dit deed ik samen met Julius van den Berg net zo lang er één kapot was. Normaal gesproken doe je dat niet zo snel, maar nu wij niet hoeven af te zien in wedstrijden en kan het wel. Ik brak als eerste, maar had wel ongeveer 1300 hoogtemeters gemaakt. Julius was nog een kwartier doorgegaan", aldus Bol. De duintop in Noord-Holland is zo'n 40 meter hoog.

Tour de France

Als de omstandigheden het toelaten dan zal de Tour dit jaar op 29 augustus van start gaan "Normaal gesproken stond ik op de planning voor de Tour. Als de Tour nu eind augustus doorgaat dan maakt de ploeg weer een nieuwe planning. Dan moet ik zien of ik erbij zit. De hele planning is nu veranderd", vertelt Bol.

Het oorspronkelijke plan voor dit seizoen was dat Cees Bol zowel de Tour als een gedeelte van de Giro zou rijden. Doordat nu de hele wielerkalender is omgegooid zit dat er niet in. "Die zitten nu te dicht op elkaar om ze te combineren", laat de inwoner van Alkmaar weten.

Klassiekers

Het is nog onduidelijk of en wanneer de vijf monumenten (Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) verreden gaan worden. "Ik kan mij ook voorstellen dat er bijvoorbeeld in België wel gekoerst kan worden en Italië niet dus misschien gaan ze niet allemaal door."

Voorlopig is het afwachten of de regeringen het überhaupt gaan toelaten of er weer gekoerst mag worden.