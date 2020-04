Kweker Van Haaster: "Hotspots bloembollenvelden moeten massatoerisme voorkomen"

"Zorg dat je hotspots krijgt, waar mensen foto's mogen maken en laat ze vervolgens een kleine vergoeding aan de kweker betalen", zegt Rob van Haaster. "Maak bijvoorbeeld via internet kenbaar dat je de ene week alleen in kleine groepen welkom bent bij die bollenkweker en de andere week ergens anders."

Keukenhof

Volgens de Vijfhuizenaar moeten bollenkwekers en de Keukenhof daar gezamenlijk goede afspraken over maken, alleen dan heeft het een kans van slagen. "Iemand moet de regie naar zich toe trekken en daar ontbreekt het nu aan."

Van Haaster denkt zelf aan een sturende rol voor de Keukenhof: "Mensen komen naar de Keukenhof en zijn dan teleurgesteld dat ze niet in een groot bloembollenveld mogen staan, want die heeft de Keukenhof niet." En omdat er niks is geregeld nemen de toeristen het heft in eigen handen door middel van bijvoorbeeld een tour. Met alle gevolgen van dien, zegt de ondernemer.