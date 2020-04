Skateparken gesloten na kat-en-muis-spel tussen overtreders en handhavers

Op en bij de banen was het veel te vol en de anderhalve meter afstand werd niet in acht genomen. "Maar op het moment dat er handhavers of politie op af kwamen, waren ze weg", stelt Bruinooge. "We hebben gezegd: we stoppen met waarschuwen, dan moet je het maar voelen. Dus dan gaat 'ie gewoon dicht."

"Gedraag je"

Bruinooge vervolgt: "Ik wil nogmaals de oproep doen aan de jongeren: gedraag je nou. Verpest het niet voor jezelf en voor je omgeving. We doen dit niet om je te pesten, maar juist om te zorgen dat je geen gevaar bent voor jezelf en voor anderen."

De skatebanen aan het Molentochtpad en de Munnikenweg blijven tot nader order gesloten.